محافظة القليوبية تستقبل قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية
محافظة القليوبية تستقبل قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية
“القافلة توفر 46 ألف كرتونة مواد غذائية جافة وتوفير معدات وأجهزة طبية توزع على المستشفيات بالمحافظة
إستقبلت اليوم ، الدكتورة/ إيمان ريان والدكتور/ سمير حماد نائبي المحافظ واللواء/ هشام خشبة السكرتير العام نيابة عن اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أكبر قافلة للعمل الخيري وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبمشاركة أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني وتتضمن 46 ألف كرتونة مواد غذائية جافة بوزن 11 كيلو بعدد 23 تريلة، وذلك ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوزيعها عبر جمعيات مصر الخير ورسالة والشرعية والهيئة القبطية وبنك الطعام وراعي مصر
وفي قطاع الصحة تم إطلاق مبادرة كلنا جنبك حيث سيتم توفير عدد 22 ماكينة غسيل كلوي توزع على مستشفى الخانكة المركزي وتوفير 13 حضانة بمشتملاتها لتوزيعها على مستشفى الخانكة و 18 حضانة بمشتملاتها لتوزيعها على مستشفى كفر شكر المركزي وتوفير 1 حضانة متنقلة لتوزيعها على مستشفى كفر شكر و10 أجهزة علاج بالضوء لتوزيعها على مستشفى الخانكة و14 جهاز علاج بالضوء لتوزيعها على مستشفى كفر شكر و4 جهاز إفاقة لتوزيعها على
مستشفى الخانكة و5 جهاز إفاقة لتوزيعها على مستشفى كفر شكر و4 جهاز قياس الصفراء لتوزيعها على مستشفى الخانكة، وكفر شكر، و4 جهاز ضغط المجرى الهوائي لتوزيعها على مستشفى الخانكة و7 أجهزة لتوزيعها على مستشفي كفر شكر وتوزيع 4 أجهزة تنفس صناعي على مستشفى الخانكة و7 أجهزة تنفس صناعي لمستشفى كفر شكر بالإضافة إلى توفير 16 سرير للرضع لتوزيعها على مستشفى كفر شكر والخانكة، و44 ماكينة ضخ السوائل لتوزيعها على مستشفى الخانكة وكفر شكر، و31 ماكينة سحب السوائل لتوزيعها على مستشفى الخانكة وكفر شكر، كما تم إطلاق مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة حيث سيتم توزيع 20 كرتونة كمامة طبية تحتوي على 2500 كمامة بمستشفيات بنها التعليمي والقناطر الخيرية وحميات طوخ وشبين القناطر و40 كرتونة كحول تحتوى على 6 لتر لتوزيعها على مستشفيات بنها التعليمي والقناطر
الخيرية وحميات طوخ وشبين القناطر ، وتوزيع 20 كرتونة كحول تحتوي على 12 لتر لتوزيعها على مستشفيات بنها التعليمي والقناطر الخيرية وحميات طوخ وشبين القناطر ، بالإضافة إلى 4 جهاز استنشاق بخار لتوزيعها على مستشفيات بنها التعليمي والقناطر الخيرية وحميات طوخ وشبين القناطر، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بحضور الأستاذ /مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور/ خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والمهندس/علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والأستاذ /إيهاب محمد أمين منسق صندوق تحيا مصر بالقليوبية.
وفي هذا الإطار يتوجه “المحافظ” بالشكر إلى صندوق تحيا مصر على ما يقدمونه من جهد كبير لخدمة الأهالي من خلال تنفيذ أكبر قوافل إنسانية فى العالم، فضلاً عن الدور الذي يلعبه لتعميق الشراكة مع المؤسسات المختلفة لتنفيذ مبادرات تنموية وخدمية.
من جانبه ، قال الأستاذ/ محمد مختار المتحدث الرسمي بإسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يحاول تطوير أسلوب تقديم خدمات الرعاية، مضيفًا أن الأمم المتحدة استعرضت تجربة صندوق تحيا مصر في تنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية في العالم، والتي حصدت 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، مؤكدا أن الصندوق يبحث فكرة التنمية الاجتماعية والرعاية الطبية، من حيث احتياج الأهالي إلى الخدمات المختلفة، وتوفير ما يسمى بـ”القافلة الشاملة”، التي تضم مختلف الخدمات، وأن صندوق تحيا مصر يعمل بشكل علمي ومنظم.
وتابع أن الصندوق كان قد قدم طلبًا بموسوعة جينيس لتسجيل القافلة الشاملة، وحصل من خلالها على 3 أرقام قياسية جديدة، موضحًا أن الفكرة الأساسية للصندوق هي التحول من الدعم الاجتماعي إلى التنمية الشاملة، من خلال تحسين جودة حياة المواطنين كي يتمكنوا من العمل والإنتاج.