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تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لنادى المؤسسه بالقسم الرابع

تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لنادى المؤسسه بالقسم الرابع

كتب -مسعد مجاهد

استقر مجلس إدارة نادى المؤسسه العماليه برئاسة أحمد عبدالكريم على تجديد الثقه فى المدير الفني ضياء درويش لقيادة فريق الكره الأول الموسم الجديد بالقسم الرابع منطقة القليوبيه آملين المنافسه وتحقيق حلم الصعود .

وأتاح عبد الكريم الفرصه كامله للمدير الفنى ضياء درويش فى اختياره للجهاز المعاون ووضع لائحه مناسبه للموسم الجديد وجاء التشكيل على النحو التالى :

ضياء درويش مدير فنى
ياسر راشد مدير كره
محمد العطار مدرب عام
سيد عبد الفتاح. مدرب
شاكر مختار مدرب
هانى المرشدى مدرب حراس
حسن عبدالسلام. م إداري
على السيد إدارى
ياسر عبد الظاهر علاج طبيعى

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