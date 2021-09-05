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تأهيل 20 منزل بقريتى نزالى داوود والشيخ رحومة غرب طهطا

تأهيل 20 منزل بقريتى نزالى داوود والشيخ رحومة غرب طهطا

سوهاج : عبدة شحاتة

تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا

أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أنه تم الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 20 منزل بقريتى نزالى داوود والشيخ رحومة بمجلس قروى الصفيحة غرب طهطا بتكلفة مليون و137 الف جنيه ضمن مشروع سكن كريم


وصرح السيد المهندس علاء عبد الرازق ان المشروع تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير ( جهاز تعمير جنوب الصعيد منطقة تعمير سوهاج)
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على أنه سوف يتم العمل على رفع كفاءة وتأهيل العديد من المنازل خاصة فى القرى الأكثر احتياجا وعلى مراحل تيسيرا على المواطنين الغير قادرين

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