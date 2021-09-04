محصول الذرة في خطر دودة الحشد تفتك بمحصول الذرة الشامي في سوهاج
سوهاج : عبدة شحاتة
حالة من الحزن سادت بين مزارعي الذرة في سوهاج، بسبب انتشار “دودة الحشد الخريفية” التي تسببت في القضاء على جزء كبير من محصول الذرة الشامية في سوهاج هذا العام.
حيث أكد مزارعو سوهاج أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية، بانتشار هذه الحشرة في حقول الذرة خاصة الشامي، لتقوم بتدمير محصول الذرة بشكل كامل خلال أقل من 4 أيام من انتشارها، وهو ما يتسبب في هلاك المحصول بالكامل قبل عملية الجني، كما أكدوا أن هذه الدودة تقاوم المبيدات الحشرية التي لا تؤثر فيها.
جدير بالذكر أن “دودة الحشد الخريفية” تعتبر هي العدو الأكبر لمحاصيل الزراعات الصيفية، وذلك بعدما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة الفاو، أنها انتشرت في القاره الأفريقية منذ دخولها القارة عام 2018، قادمة من قارة أمريكا الجنوبية، وهي تمثل خطورة شديدة على المحاصيل الزراعية، فهي تتغذى على أي شيء أخضر، ولها القدرة على التنقل بين الحقول بسرعة كبيرة تصل إلى 100 كيلو متر في اليوم، كما أنها سريعة التكاثر، ولها قدرة فائقة على تدمير المحاصيل الزراعية خاصة الذرة الشامية التي تفتك بها بسرعة.