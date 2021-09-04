كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج تنظم قافلتها البيطرية المجانية لقرية أولاد خليفة
سوهاج: عبدة شحاتة
نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، القافلة البيطرية الأسبوعية لقرية أولاد خليفة مركز دار السلام، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم فحصها وعلاجها ٦٥٠ حالة، بالإضافة إلى عدد ٦٠ من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.
وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل، والتى لها دور هام فى تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة فى نطاقها الإقليمي، لافتاً إلى أن هذه القوافل تقوم بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية بقري ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.
وقال الدكتور بهاء الدين على القائم بعمل عميد الكلية، أن الحالات المرضية التى تم فحصها بالقافلة تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التى احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.
وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام فى التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.