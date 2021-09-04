فريدة سلام تتابع رصف طريق طهطا طما بطول 21 كم بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير.
سوهاج : عبدة شحاتة
المدير العام فريدة سلام وإضافة جديدة لمنظومة الطرق ورصف طريق طهطا طما بطول 21 كم وبتكلفة 32 مليون بتمويل من الجهاز المركزى للتعمير
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بطهطا
قامت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة
المحلية لمركز ومدينة طهطا بمتابعة أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق طهطا طما ومداخله ( الطريق الأوسط) بجوار ترعة نجع حمادى بطول 21 كم وبتكلفة حوالى 32 مليون جنيه بتمويل الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير جنوب الصعيد) منطقة تعمير سوهاج
ويعد هذا المشروع نقلة حضارية لمنظومة الطرق بطهطا ونقطة اتصال بين مراكز ومدن محافظة سوهاج وهو تحت إشراف مركز الدراسات الاستشارية ( كلية الهندسة بجامعة سوهاج) وتنفيذ المكتب الحديث لإنشاء ورصف الطرق