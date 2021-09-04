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إحالة 23 موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة طهطا للتحقيق للغياب
إحالة 23 موظف بالوحدة المحلية لمجلس مدينة طهطا للتحقيق للغياب
سوهاج: عبده شحاتة
بناءا على تعليمات المدير العام فريدة سلام
وبالمرور والمتابعة والتفتيش على قطاع النظافة والحملة الميكانيكية وغياب 23 وإتخاذ الإجراءاث اللازمة
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتعليمات المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا
قام مسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالمرور والمتابعة والتفتيش على قطاع النظافة والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا
وتبين خلال المرور غياب عدد 23 من العاملين بالقطاع وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنظومة النظافة بصفة مستمرة
وتم المرور بناءا على تعليمات المدير العام فريدة سلام رئيس المركز وبحضور مسؤولى التفتيش المالى والادارى والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا