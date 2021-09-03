بالصور ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية غير مصرح بتداولها ومحظور بيعها بالأسواق بالمنوفية
استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة والحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب بالسلع.
شنت الوحدة المحلية لمدينة بسرس الليان حملة
تفتيشية مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المدينة وذلك بالإشتراك مع اللجنة المشكلة من شئون البيئة ورخص المحلات ومدير الجمعية الزراعية ومسئولي المسطحات المائية بمنوف والجهات الأمنية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص وبه كميات من المبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها والاتجار فيها
واستخدامها زراعياً لما تمثله من أضرار بيئية وصحية ، هذا وتم تحرير محضر مخالفات بالمضبوطات وأخذ عينات من الأسمدة والمبيدات لتحليلها بمعرفة الإدارة الزراعية قسم الرقابة على المبيدات.
يأتي هذا في إطار ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وسلامة الغذاء.