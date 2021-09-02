مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج يواصل التدريبات الصيفية
سوهاج : عبدة شحاتة
يواصل مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج، فعاليات التدريبات الصيفية الطلابية التأهيلية لسوق العمل، بصورة مجانية وبدون أية أعباء مالية على الطلاب، وذلك على مدار شهر سبتمبر الجارى، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص دائما على رفع مهارات طلابها وخريجيها وإستكمال الخبرات فى المجالات المختلفة، من خلال قنوات ومنصات تدريبية “أونلاين”، وذلك تطبيقاََ للإجراءات الإحترازية وتداعيات فيروس كورونا.