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مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج يواصل التدريبات الصيفية

مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج يواصل التدريبات الصيفية

سوهاج : عبدة شحاتة

يواصل مركز التطوير المهني بجامعة سوهاج، فعاليات التدريبات الصيفية الطلابية التأهيلية لسوق العمل، بصورة مجانية وبدون أية أعباء مالية على الطلاب، وذلك على مدار شهر سبتمبر الجارى، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تحرص دائما على رفع مهارات طلابها وخريجيها وإستكمال الخبرات فى المجالات المختلفة، من خلال قنوات ومنصات تدريبية “أونلاين”، وذلك تطبيقاََ للإجراءات الإحترازية وتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف “عبد الخالق”، أن المركز هو أول من أطلق مبادرة دمج ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة فى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال خطة دمج تم تفعيلها بداية من العام الدراسي الحالي للحفاظ على حقوق كل طلاب الجامعة فى الحصول على كل الخدمات التدريبية المقدمة من المركز.

وأشار الدكتور محمود المنشاوي مدير المركز، إلى أن تدريبات مهارات التوظيف، ستبدأ الأحد القادم الموافق ٥ من سبتمبر الحالي، وتستمر حتي نهاية الشهر، مضيفاً أنه التدريب الواحد سيضم 20 طالب، وسيقوم بالتدريب مدربين متخصصين من غرفة التجارة الأمريكية وأكاديمية أسبير وفريق عمل المركز والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسيتم إصدار وتسليم شهادات معتمدة بتلك التدريبات للمشاركين.

وأوضح “المنشاوي”، أن الحصول على التدريب أساسى للقبول فى باقى خدمات المركز، والتى تشمل تدريبات وورش عمل عن التخطيط المهني الشخصي، المقابلة الشخصية، التواصل الفعال، وأيضا كتابة السيرة الذاتية ومهارات البحث عن الوظائف والتسويق وسلاسل القيمة، والتي يمكن التقدم لها من خلال صفحة المركز على موقع الفيسبوك المركز الجامعي للتطوير المهني الجامعة.

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز وذلك على موقع الجامعة.

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