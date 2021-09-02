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قريباً.. دي جي براك يشارك في حفلات موسم الرياض بالسعودية

قريباً.. دي جي براك يشارك في حفلات موسم الرياض بالسعودية

كتب: أحمد زينهم

يستعد براك الـDj الإماراتي للمشاركه في حفلات موسم الرياض بالسعودية في أضخم حفل موسيقي في الشرق الأوسط بمصاحبة نحو ٢٠٠ ألف شخص من الحضور في خمسة مسارح، يبلغ ارتفاع أحدهما ٣٥ متراً، ويسع ٤٥ ألف شخص من الجمهور.

يشار أن الـ دي جي براك قام بأحياء الكثير من الحفلات بصحبة نخبة من نجوم الغناء والطرب، وذلك للعديد من الجامعات المختلفة، وله العديد من المؤلفات والمقطوعات الموسيقية المثيرة والمتجدده، ويتابعه الكثيرين على مواقع التواصل الإجتماعي، وتتعدى نسب مشاهداته المليون مشاهدة على أكثر من فيديو بالسوشيال ميديا.

يذكر أن المهرجان يوفر تجربة شاملة، تجمع بين الموسيقى، والعروض التفاعلية الرائعة، والفن والثقافة، ويتميز بتقديم تجربة متنوعة وشاملة من خلال مشاركته لحفلاته المختلفة في فنها، وأذواقها، وفئاتها الموسيقية المحلية والعالمية.

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