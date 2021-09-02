شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات ” حياة كريمة ” بمركز ساقلتة.
سوهاج : عبدة شحاتة
..ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف ” ..
نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة “حملة المحليات للشباب” استهدفت مركز ومدينة ساقلتة، لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة”، والمشروعات الجارية على أرض الواقع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف”، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .
وتضمنت الجولة قيام الشباب، برفقة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بتفقد مشروعات ” حياة كريمة ” بمجلس قروي سفلاق، حيث تم تفقد اعمال انشاء مركز خدمات المواطنين، وأعمال شبكات الانحدار لمشروع الصرف الصحي، ومدرسة سفلاق الرسمية للغات، ومشروع تطوير الوحدة البيطرية، كما تم زيارة مركز شباب الفراسية، ومحطة صرف الكتكاتة، وأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، والمجمع الزراعي بقرية الجلاوية .
وعبر الشباب عن سعادتهم ما بما يتم إنجازه من مشروعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة “مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.