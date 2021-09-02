جولات مكوكية لضياء درويش استعدادا لانتخابات عضوية مجلس ادارة نادي الإعلاميين .ورصيده من العطاء يشفع له بالنجاح

كتبت بسنت طارق

يواصل الكابتن ضياء درويش المدير الفني السابق بنادي الاعلاميين والمشرف العام علي جهاز الكرة جولاته مع اعضاء الجمعية العمومية بالنادي لشرح برنامجه الإنتخابي وكيفية النهوض بالنادي رياضيا واجتماعيا و الاستخدام الامثل لمقدرات البنية التحتية التي من الممكن ان تحقق طموحات النادي والاعضاء في ان واحد .

ترشح ضياء درويش لعضوية مجلس إدارة النادي ويحمل في جبعته رصيد هائل من الإنجازات الواقعية الحقيقية ومنها تصعيد الفريق الاول لنادي الاعلاميين للدوري الممتاز ب علي حساب اندية عريقة وكبيرة تمتلك امكانيات تشبه امكانيات فرق الممتاز و تولي رئيس قطاع الناشئين بالنادي و حقق انجازات كبيرة في تحقيق اكبر عائد من الايرادات للنادي حصيلة بيع عدد كبيرمن اللاعبين لفرق الممتاز بعض الاندية و سبق له ان حصل علي بطولات الشباب بدوري الجيزة و صعد اكثر من مرة لبطولة الجمهورية.

حصل الكابتن ضياء درويش علي العديد من الدورات التدريبة من رومانيا وكان معه نجوم امثال بدر رجب ومحمد سعد لاعبا الاهلي وزمزم لاعب المقاولين العرب وجميعهم نجوم منتخب مصر الاول حيث حصل علي شهادة بتقدير امتياز وحصل علي دورة من اللجنة والاولمبية والاتحاد المصري لكرة القدم وغيرها من الدورات التي تضعه في المقدمة دائما .