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تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية

تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية

كتب : ماهر بدر

اسمنت سينا تطعيم العاملين حافز لزيادة الانتاج وجودتة

تامر مجدي : تعاوننا مع وزارة الصحة لتطعيم 676 مواطن من أهالي شمال سيناء وعمال وموظفي مصنع اسمنت سيناء بلقاح فيروس كورونا

أشاد تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء بجهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته على كافة الأصعدة، مؤكدا أن تعاون الوزارة مع المنشآت الصناعية ومناطق الأعمال، لتطعيم العمال والموظفين بلقاح “كورونا” خطوه جادة ومؤثرة على طريق الحد من انتشار الفيروس.

وقال مجدي في بيان له، أنه في إطار إستراتيجية الشركة للحفاظ على صحة العاملين بها، واستمرارا للتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة بشمال سيناء، بقيادة الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء فقد تم الاتفاق على تطعيم جميع العمال والموظفين بمصنع الاسمنت الرمادي إضافة إلى عدد كبير من أهالي شمال سيناء بعدد اجمالي بلغ 676 بلقاح فيروس كورونا المستجد، على مدار يومين كاملين حيث قامت مديرية الصحة بتوفير العدد اللازم من اللقاح والأطباء وكافة المتطلبات اللوجيستية، لاسيما مع الحديث المتنامي عن الموجة الرابعة من الفيروس.

وأوضح “مجدي”، أن ما رآه من اهتمام من قِبل وزارة الصحة بضرورة تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يمثل أمرًا هامًا، لاسيما وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم حاليًا عودة الصناعة المصرية لمكانتها، وبالتالي تستهدف الحفاظ على قوتها الإنتاجية ممثلة في اليد العاملة.

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