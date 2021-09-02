تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية
كتب : ماهر بدر
اسمنت سينا تطعيم العاملين حافز لزيادة الانتاج وجودتة
تامر مجدي : تعاوننا مع وزارة الصحة لتطعيم 676 مواطن من أهالي شمال سيناء وعمال وموظفي مصنع اسمنت سيناء بلقاح فيروس كورونا
أشاد تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء بجهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته على كافة الأصعدة، مؤكدا أن تعاون الوزارة مع المنشآت الصناعية ومناطق الأعمال، لتطعيم العمال والموظفين بلقاح “كورونا” خطوه جادة ومؤثرة على طريق الحد من انتشار الفيروس.