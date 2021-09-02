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الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكبرة لإزالة ورفع الاشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ

الأجهزة التنفيذية بحى المناخ تواصل حملاتها المكبرة لإزالة ورفع الاشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ

 

بقيادة السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي حملاتها المكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ
حيث قامت حملة مكبرة بالمرور
بشارع عادل الشربيني وشارع الامين وبشارع ستلنجراد وشارع النصر وشارع كسرى وبإمتداد شارع ٢٣ ديسمبر
وتم خلال الحملة رفع العديد من الاشغالات والمخالفات
كما تم رفع الاستندات والبنوك الخشبية وعربات اليد والفتارين وتم إزالة الفروشات والباعة الجائلين
كما تم التحفظ على بنوك خشبية وعربات يد واستندات
وتم إزالة العديد من الفروشات والخرجات الموضوعة بنهر الطريق أمام المحلات
وجارى إستكمال الحملة بالمرور تباعا بكافة المناطق والشوارع بنطاق حى المناخ

تأتى هذه الحملة فى إطار الحملات المستمرة التى تتم بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بمشاركة م. سكرتيرة حى المناخ والقيادات بالحى وفريق العمل بالإدارات المعنية بالحى الاشغالات والرخص والتفتيش والمتابعة والورش والبيئة

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