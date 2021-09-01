عاجلمحافظات

فريدة سلام : تترأس إجتماع لجنة المصالحات وتؤكد على توفير كل ما يلزم

فريدة سلام : تترأس إجتماع لجنة المصالحات وتؤكد على توفير كل ما يلزم

سوهاج : عبدة شحاتة

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
إستقبلت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعضاء اللجنة المشكلة لملف المصالحات ( المدينة والقرى) وتم خلال اللقاء ضرورة الإسراع فى إجراءات التصالح وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية التصالح وحث المواطنين على إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء أعمال التصالح
وفى نفس السياق أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على أنه ممنوع منعا باتا على جميع المواطنين بالشروع فى البناء فى الوقت الحالى قبل إنهاء ملف التصالح ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمسائلة القانونية
وكان الاجتماع برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وحضور كلا من الأستاذ جمال شومان والأستاذ أشرف محمد محمود نواب رئيس المركز والأستاذ جمال محمد عمر سكرتير الوحدة والمهندس عبده نوير مدير الإدارة الهندسية وجميع أعضاء لجنه البت الخاصة بالتصالح فى مدينة طهطا والقرى التابعة لها

Post Views: 64
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية .. البدء فى تطبيق الإجراءات القانونية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى إعتباراً من 18/9/2021

الداخلية .. البدء فى تطبيق الإجراءات القانونية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى إعتباراً من 18/9/2021

منذ 6 ساعات
Photo of 120 كيلو بانجو وبندقية خرطوش مع شقي خطر اسماعيلاوي

120 كيلو بانجو وبندقية خرطوش مع شقي خطر اسماعيلاوي

منذ 6 ساعات
Photo of بالصور..الداخلية تقود حملة للتبرع بالدم بالشرقية

بالصور..الداخلية تقود حملة للتبرع بالدم بالشرقية

منذ 7 ساعات
Photo of تعرف على اهم فوائد بلح اللجليج المر  بصحراء الوادي الجديد ( لمرضى السكر  )

تعرف على اهم فوائد بلح اللجليج المر  بصحراء الوادي الجديد ( لمرضى السكر  )

منذ 13 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!