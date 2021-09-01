فريدة سلام : تترأس إجتماع لجنة المصالحات وتؤكد على توفير كل ما يلزم
سوهاج : عبدة شحاتة
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
إستقبلت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعضاء اللجنة المشكلة لملف المصالحات ( المدينة والقرى) وتم خلال اللقاء ضرورة الإسراع فى إجراءات التصالح وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملية التصالح وحث المواطنين على إستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء أعمال التصالح
وفى نفس السياق أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على أنه ممنوع منعا باتا على جميع المواطنين بالشروع فى البناء فى الوقت الحالى قبل إنهاء ملف التصالح ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمسائلة القانونية
وكان الاجتماع برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وحضور كلا من الأستاذ جمال شومان والأستاذ أشرف محمد محمود نواب رئيس المركز والأستاذ جمال محمد عمر سكرتير الوحدة والمهندس عبده نوير مدير الإدارة الهندسية وجميع أعضاء لجنه البت الخاصة بالتصالح فى مدينة طهطا والقرى التابعة لها