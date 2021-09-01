” دمعة ربابة ” ديوان للشاعر عماد كوكب صاحب الحكاوى والاقاويل

كتب : عبدة شحاتة

فن الواو هو فن صعيدي خالص قنائي الاصل (نسبه الي محافظة قنا ) وسمي الواو نظرا لكثرة واوات العطف فكان الراوي يبدأ روايته بـ وقال الشاعر ويتكون الواو من اربع شطرات شرط ان تتحد الاولي والثالثه بنفس القافيه والثانية والرابعة بقافيه مغايره تماما ويعتمد هذا الفن ع الجناس التام نفس الكلمة بمعنين مختلفين باختلاف السياق – او ناقصا

(دمعة ربابة) للشاعر عماد كوكب

إنه القوال عماد كوكب، شاعر المربعات، وصاحب الموال الشعبي، أبدع في فن الواو فأنتج حتى الآن ديوانين، الأول: (كلام مصاطب) في عام 2019م. والثاني (دمعة ربابة) في عام 2021م. لقبه شعراء العامية من أصدقائه ومحبيه بـ (العمدة الشطوري)، فهو عمدة فن الواو في شطورة، وصاحب الحكاوي والأقاويل الشعبية، التي تجد قبولاً عند عامة الناس من أهل قريته (شطورة)، حتى ذاع صيت هذه الأقاويل من فن الواو فوصلت شهرته إلى كافة محافظة مصر، أجرى سجالات شعبية في فن الواو مع كبار الشعراء من مبدعي أهل محافظة قنا وأسوان وسوهاج… وغيرهم من الشعراء الذين ساجل

معهم، وبارزهم في هذا الفن، فنال شهادات التكريم والتقدير، وحصل على إعجاب الكثيرين، وقدم أعمالاً إبداعية في كثير من اللقاء والندوات والمؤتمرات الشعرية والثقافية، أمام أكبر شعراء العامية والفنون الشعبية.

وقد مثل نادي أدب شطورة في كثير من اللقاءت الشعرية، فهو عضو نادي أدب شطورة منذ تاريخ إنشائه، إلى جانب أنه حصل على العضوية المركزية سنة 2021م.

ويقول الشاعر من فن الواو:

سوهاجى والأصل شطورى

واللــــى جـــاى علينا راسى

فـــــى القول بكتب سطورى

وكلام الكبير على راسى

كتبت قولــى بدمـــى

وكلامى هز المشاعـر

كفايه زودتو همـى

ولاحد بجرحـى شاعر

ولا يوم خالي البال

وأعز الحبايب جفوني

الدم من جسمي سال

والدمع غرق جفوني

يا طبيب لجرحى تعبنـى

جسمى محامـــل خلايق

اقــــــــرب ماليه تعبنى

وفــــــــرح فيا الخلايق

وكلته عيشـــى وفجلـــى

وفكــرت العشــره هـدوم

ودبحتله خروفى وعجلى

اتاريه م الاصل معدوم

اوعــاك تامن لمخلوق

الكــل بتــاع مصالــح

مايفكك وانت مخنوق

غيــر ابو قلب صــالح

الحمل ع الكتف ميتشال

والعقل م الفكر سارح

الهلف لابسلى ميتشال

وهتاش ف كل المطارح

سترته وياريت تمــــر

واديته ارضى ومالى

قـــدامــــــي عدى بهمر

ولا قال يا خلق مالـى

فيـــــــــه ناس تقــولك ســــــلامــــــــات

ولاعمــــرهــــا ف الخيــــــــــــر تفيـدك

قلبهــــــــــــــا م الغــــــــــل ســــــلا مات

وتتمنــــــــــــى فـــــي يـــــــــوم تبيـــدك

ميتــــه الدمــــــــــــــع يـــــــــــــــــــروح

والفـــــــــــــــــرح يكتب معـــــــــــــــــــادى

زادت عليــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــروح

واقـــــــــــــــــــرب ماليــــه معــــــــــــادى

الاصيــــــــــــــل افـــــــــــــديه بـروحك

ولاعمــــــــــــره ف يـــــــــــــــــوم يهينك

والواطــــــــــــى يــــــزود جـــــــروحــك

ولايقــــــــــــــــــولش ربــــــــك يعينـــك