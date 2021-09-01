تكريم أسر الشهداء تحت رعاية الدكتورة فريدة سلام وجمعية المحاربين القدماء
متابعة : عبدة شحاتة
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ونيابة عن المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا
الأستاذ أشرف محمد محمود نائب رئيس المركز وحفل تكريم أسر الشهداء بمركز ومدينة طهطا وقراها
فى إطار حرص جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتيسير عليهم من مشقة السفر
قامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تحت رعاية المدير العام فريدة سلام رئيس المركز وبحضور الأستاذ أشرف محمد محمود نائب رئيس المركز والعقيد أحمد رمزى مساعد المستشار العسكرى بسوهاج والمقدم صفوت خلف على رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء باسيوط
رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان