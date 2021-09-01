أخبار مصرعاجل

تكريم أسر الشهداء تحت رعاية الدكتورة فريدة سلام وجمعية المحاربين القدماء

تكريم أسر الشهداء تحت رعاية الدكتورة فريدة سلام وجمعية المحاربين القدماء

متابعة : عبدة شحاتة

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ونيابة عن المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا

الأستاذ أشرف محمد محمود نائب رئيس المركز وحفل تكريم أسر الشهداء بمركز ومدينة طهطا وقراها

فى إطار حرص جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والتيسير عليهم من مشقة السفر
قامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تحت رعاية المدير العام فريدة سلام رئيس المركز وبحضور الأستاذ أشرف محمد محمود نائب رئيس المركز والعقيد أحمد رمزى مساعد المستشار العسكرى بسوهاج والمقدم صفوت خلف على رئيس فرع جمعية المحاربين القدماء باسيوط
رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم الصبر والسلوان

Post Views: 68
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس العاصمة الإدارية يلتقى الدكتور محمود العدل للتنسيق حول إقامة معرض عقارى بالأردن

رئيس العاصمة الإدارية يلتقى الدكتور محمود العدل للتنسيق حول إقامة معرض عقارى بالأردن

منذ ساعتين
Photo of تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية

تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية

منذ ساعتين
Photo of إحالة 11 موظفًا بصحة طهطا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

إحالة 11 موظفًا بصحة طهطا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

منذ 6 ساعات
Photo of بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الصيدليات ومحلات الحوم والمجمدات  ( ويغلق  5  صيدليات )

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الصيدليات ومحلات الحوم والمجمدات  ( ويغلق  5  صيدليات )

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!