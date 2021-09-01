تعرف على اهم فوائد بلح اللجليج المر بصحراء الوادي الجديد ( لمرضى السكر )

تشتهر محافظة الوادى الجديد بالعديد من كنوزة الطبيعة العلاجية، والتى تحتوى على صيدلية ربانية لعلاج العديد من الأمراض بنجاح وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية، والتى تنمو فيها الأعشاب والنباتات الطبية النادرة والتى تمتاز بخصائصها العلاجية الفعالة، واستدعى العديد من الباحثين والعلماء لدراسة تأثير تلك الأعشاب والنباتات والأشجار الطبية فى علاج الأمراض، ومنها شجرة بلح العبيد أو بلح الصحراء، أو الزقوم أو اللجليج، وهى مصطلحات لشجرة صحراوية اسمها العلمى ” Balanites aegyptiaca “، والتى تنمو فى عدة بلدان أفريقية منها السنغال وصحراء مصر ومن هنا كان اسمها aegyptiaca كناية ونسبة لنموها فى مصر.

أشجار بلح الجليج فى صحراء محافظة الوادى الجديد، خاصة فى مركز باريس، حيث تنمو مئات الأشجار منها بطريقة طبيعية ودون تدخل بشرى ويقوم عدد من المزارعين بجنى ثمارها وهى عبارة عن ثمرة تشبه التمور ولا يتم قطفها من الشجرة ولكن تجمع بعد سقوطها على الأرض لاكتمال نضجها، حيث يقوم المزارعون الذين تنمو تلك الأشجار فى نطاق أراضيهم بمنحها مجانا لمن يطلبها كصدقة جارية ويقوم البعض الآخر ببيعها للعطارين والعشابين الذين يعرضونها للبيع تحت مسمى بلح السكر.

وأكد أحمد آدم، أحد أبناء مركز باريس، فى تصريحات إعلامية إن تلك الشجرة تنمو منذ قديم الزمان ويعتمد عليها عدد كبير من المواطنين فى ضبط نسبة السكر فى الدم، ومعالجة عدد آخر من الأمراض، نظرا لاحتوائها على مكونات فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية، كما تحتوى على الصابونينيات (Saponins) والأستيرويدات (Steroides)، وتستخدم لعلاج بعض الأمراض الجلدية مثل البهاق وتستخدم لإدرار اللبن للمرضعات، أما الثمار والبذور فكانت تستخدم كمسهل، وتستعمل الأوراق لعلاج الجروح، أما الجذور فكانت تستخدم فى الطب الشعبى كملين ولعلاج أمراض المعدة والعقم والصرع وعلاج المغص المعوى، والأوراق لعلاج الحمى والثمار كطارد للديدان.

وكشف “آدم”، أن الأبحاث العملية أكدت قدرة خلاصات قلف الشجرة فى قتل قواقع البلهارسيا، ولكن مع الحذر أن خلاصة القلف قد تسبب الإجهاض للحوامل، وأثبتت كذلك قتل الديدان وطردها خارج الجهاز الهضمى، مؤكدا أن البذور تحتوى على مادة “ديوسجينين” التى لها تأثير كالهرمونات فكانت تستخدم كمانع للحمل وكمضاد للالتهابات الجلدية، وكعلاج لبعض حالات مرضى السكر، كما قام أحد الباحثين بفصل مركبين من بلح العبيد يستخدمان كمسكن للآلام ومضاد للالتهابات.

وتنتشر في صحراء الوادي الجديد أشجار بلح اللجليج والذي يستخدم لعلاج العديد من الأمراض المزمنة والتي يصعب على الباحثين اكتشاف علاج لها ومن أهمها مرض السكر.

ثمار أشجار اللجليج عبارة عن بلح طعمه مر ويطلق عليه تمر الصحراء، وهو ذو قيمة طبية عالية وتحتوي على مكونات فعالة مثل البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية, وتكثر تلك الاشجار بصحراء مركز باريس بالوادي الجديد والتي يتجاهلها مسئولو الزراعة بالمحافظة على الرغم من أنها أشجار ذات قيمة عالية وكونها أساس الطب الشعبي ودواء رئيسي لعلاج مرضى السكر وخاصة عند مستخدمي العلاج بالأعشاب الطبيعية.

يقول الحاج رؤوف مدني من سكان باريس إنه يستخدم بلح اللجليج بصفة يومية بقدر 3 مرات يوميًا وذلك بعدما أكدت التحاليل الطبية أنه يعاني من مرض السكر ورفض تناول أي عقاقير طبية لعلاج السكر وقام بإجراء فحوصات طبية بعد شهرين من تناوله بلح اللجليج وأكدت الفحوصات أنه خالي من مرض السكر نهائيا.

ويقول محمد سليمان العطار صاحب محل عطارة إنه يشتري بلح اللجليج من المواطنين ويقوم بتعبئته في أكياس مغلفة ويبيع الكيلو بـ25 جنيهًا وذلك بعد طبع ورقه داخل الكيس تبين فوائد بلح اللجليج , مشيرًا إلى أنه أحيانا يبيع الكيلو ب50 و100جنيه للسياح الوافدين إلى المحافظة.

وأكد الدكتور محمود يوسف بمركز البحوث إن أشجار بلح اللجليج ذات قيمه طبية عالية وتمثل دخلاً قوميًا للمحافظة إذا وجدت من يهتم بها موضحًا أن وزارة الزراعة لم تدرج تلك الأشجار ضمن جدول الأشجار ذات أهمية، ولم يعيرها المسئولون بالمحافظة أي اهتمام.

من جانبه كشف الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد إن أشجار اللجليج أو بلح الصحراء أو ما يسمي بتمر العبيد يعتبر من الزراعات التعاقدية التي يتم تعاقد الشركات الطبية عليها، لافتًا إلي أنه أجرى دراسة على تلك الأشجار عندما كان مديراً للبحوث الزراعية بالمحافظة إلا أنه لم يحظ بأي اهتمام من قبل مسئولي معهد البحوث بوزارة الزراعة.