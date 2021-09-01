تأسيس شركة أبو غالي فاينانس بالشراكة بين مجموعة أبو غالي موتورز وشركة كونتكت للتمويل

كتب : ماهر بدر

أبو غالي فاينانس تقدم حلولا تمويلية فريدة ومتكاملة للأفراد في السوق المصري

القاهرة في 31 أغسطس 2021: في إطار توسعات مجموعة ابو غالي موتورز في سوق السيارات المصري وتلبية احتياجات العملاء لتسهيل عملية اقتناء سياراتهم الجديدة والمستعملة منها، وقعت مجموعة أبو غالي موتورز اتفاقية شراكة مع شركة كونتكت للتمويل لتأسيس شركة أبو غالي فاينانس، والتي ستتميز في تقديم حلول تمويلية فريدة ومُتكاملة للأفراد في السوق المصري.

ووقع اتفاقية الشراكة المهندس تامر قطب، المدير التجاري لمجموعة ابو غالي موتورز، مع السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، في حضور لفيف من قيادات الشركتين على رأسهم السيد المحاسب ماهر أبو غالي رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد أبو غالي عضو مجلس الإدارة، والسيد حازم موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة، والسيد عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي فاينانس.

وبهذه المناسبة، قال المهندس تامر قطب، ” تمتلك مجموعة أبو غالي موتورز خبرة طويلة وثرية تزيد عن أربعين عاماً في توفير حلول التنقل المختلفة والمُتكاملة لنطاق واسع من العملاء في مصر، ونسعى دوماً لتطوير مُختلف حلولنا وخدماتنا لتلبية احتياجات العملاء والاستمرار في الريادة في السوق المصري.

وأضاف المهندس تامر قطب، “نسعى إلى الارتقاء بالخدمات التمويلية المُقدمة للعملاء في مصر، حيث تقدم شركة أبو غالي فاينانس مفهوماً جديداً لحلول التمويل الشاملة مع تسهيل حصول العملاء على متطلباتهم في أسرع وقت وبأقل الإجراءات.”

ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، “تستند اتفاقية الشراكة التي نوقعها اليوم مع مجموعة أبو غالي موتورز على خبرات شركة كونتكت للتمويل التي تمتد لأكثر من 20 عاماً، ونجاحها في توفير حلول التمويل المُميزة والمختلفة للأفراد في السوق المصري، ونخطط لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.” واكد ان التكامل بين الشركتين سيقدم خدمات فريدة من نوعها للعملاء في السوق المصري.

وقال السيد عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي فاينانس، “ترتكز رؤية شركة أبو غالي فاينانس على تقديم حلول تمويل وخدمات تقسيط فريدة من نوعها، وتغطي كافة المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء في السوق المصري، والتي لا تتضمن التمويل لشراء السيارات فقط، بل تتنوع لتشمل تقسيط مصاريف صيانة السيارات وقطع الغيار، والتأمين بمختلف أنواعه، والعديد من الخدمات الأخرى المُتميزة.” كما أكد عمرو رفعت على ثقته في تميز ما ستقدمه شركة أبو غالي فاينانس من خدمات تمويلية مختلفة للعملاء للسوق المصري.

هذا وتلعب المنصة الرقمية التكنولوجية المُتقدمة التي طورتها مجموعة أبو غالي موتورز دوراً هاماً في نجاح عمليات وأنشطة شركة أبو غالي فاينانس، حيث تسهل من التواصل ما بين العملاء والمجموعة، وتُساعد العملاء على اختيار الحلول المناسبة لمتطلباتهم، وإجراء الاستعلامات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لتمكين العملاء من الحصول على التمويل اللازم بأفضل سعر للفائدة وأسهل الاجراءات

نبذة عن مجموعة أبو غالي موتورز

تُعتبر مجموعة أبو غالي موتورز أحد الشركات الرائدة في قطاع السيارات وحلول النقل في مصر، وتسعى الشركة منذ تأسيسها في 1980 لتقديم حلول نقل ذكية لكل عملائها، وتلبية احتياجاتهم المتغيرة مع ضمان مستوى أمثل من الجودة والأمن والأمان.

ولأكثر من 40 عاماً حققت مجموعة أبو غالي موتورز الكثير من النجاحات والإنجازات في السوق المصري، واستطاعت عن جدارة أن تصبح للعديد من العلامات التجارية العالمية الأيقونية للسيارات بما في ذلك “مرسيدس- بنز” و”جيب” و”ألفا روميو” و”كرايسلر” و”دودج” و”رام” و”سوبارو”، وسيارات لندن الكهربائية، بجانب العلامة التجارية “كيه تي إم” للدراجات النارية، كما حصلت مجموعة أبو غالي موتورز مؤخرا على توكيل سيارات جيلي ف مصر.

وتقدم مجموعة أبو غالي موتورز خدمات تأجير السيارات من خلال شركة “سيكست” العالمية لتأجير السيارات، وأطلقت المجموعة علاوة على ذلك خدمات لندن كاب في مصر لخدمة الليموزين المميز عام 2010 وهي صاحبة التطبيق الرقمي الخاص بلندن كاب في مصر، كما انها المالكة لشركة ( اي في) للخدمات البترولية صاحبة علامة “بتروناس” في مصر..

واستمراراً لنجاحات المجموعة، أصبحت أبو غالي الوكيل الرسمي لعلامة مرسيدس-بنز الألمانية الشهيرة في السوق المصري في 2019، وافتتحت المجموعة في نفس العام أكبر مركز متكامل لخدمة عملاء مرسيدس بنز في مصر على مساحة 15000 مترا مربعا، ويضم صالة عرض، ومركز للخدمات ومنفذ لبيع قطع الغيار الأصلية.

نبذة عن كونتكت للتمويل:

شركة كونتكت للتمويل، أحدي شركات كونتكت المالية القابضة، هي شركة خاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية وتأسست في عام 2001، والحاصلة على الرخصة رقم 1 للتمويل الاستهلاكي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

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وهي أول شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي في مصر وتقدم حلولاً تمويلية في مجالات السيارات والشاحنات والتأجير التمويلي والتخصيم والوساطة التأمينية والمنتجات الاستهلاكية والتمويل العقاري والتشطيبات وعن طريق شبكة تضم أكثر من 2500 تاجر سيارات وتجار سلع استهلاكية ونوادي رياضية، نجحت كونتكت في توفير خدماتها وحلولها المبتكرة التي تقدم برامج تمويلية متنوعة للتمويل الاستهلاكي بالإضافة الى برامج التمويل التجاري.