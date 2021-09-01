بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الصيدليات ومحلات الحوم والمجمدات ( ويغلق 5 صيدليات )
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء.عبد الحميد الهجان بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة علي الصيدليات للحد من ظاهرة إنتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وأيضا الثلاجات والمجمدات والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظاً على صحة
المواطن قام السيد اللواء . سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس. إيهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات والطب الوقائي والتفتيش علي الصيدليات والطب البيطري والصحة واسفرت الحملة عن تحرير عدد 20محضر أدوية مغشوشة ومهربة وغلق عدد 5صيدليات غير مطابقة الاشتراطات الصحيةولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وسيستمر الحملات للحفاظ على صحة وحياة المواطنين .