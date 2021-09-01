عاجلمحافظات

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الصيدليات ومحلات الحوم والمجمدات  ( ويغلق  5  صيدليات )

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على الصيدليات ومحلات الحوم والمجمدات  ( ويغلق  5  صيدليات )

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء.عبد الحميد الهجان بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة علي الصيدليات للحد من ظاهرة إنتشار الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وأيضا الثلاجات والمجمدات والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي حفاظاً على صحة

المواطن قام السيد اللواء . سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس. إيهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات والطب الوقائي والتفتيش علي الصيدليات والطب البيطري والصحة واسفرت الحملة عن تحرير عدد 20محضر أدوية مغشوشة ومهربة وغلق عدد 5صيدليات غير مطابقة الاشتراطات الصحيةولحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وسيستمر الحملات للحفاظ على صحة وحياة المواطنين .

Post Views: 134
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس العاصمة الإدارية يلتقى الدكتور محمود العدل للتنسيق حول إقامة معرض عقارى بالأردن

رئيس العاصمة الإدارية يلتقى الدكتور محمود العدل للتنسيق حول إقامة معرض عقارى بالأردن

منذ ساعتين
Photo of تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية

تطعيم العاملين بالمنشآت الصناعية يدعم توجيهات الرئيس بعودة الصناعة المصرية لمكانتها و قوتها الإنتاجية

منذ ساعتين
Photo of تكريم أسر الشهداء تحت رعاية الدكتورة فريدة سلام وجمعية المحاربين القدماء

تكريم أسر الشهداء تحت رعاية الدكتورة فريدة سلام وجمعية المحاربين القدماء

منذ 5 ساعات
Photo of إحالة 11 موظفًا بصحة طهطا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

إحالة 11 موظفًا بصحة طهطا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!