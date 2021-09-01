بالصور..الداخلية تقود حملة للتبرع بالدم بالشرقية
الشرقية..التايم المصرية
فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .
فقد قامت مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.