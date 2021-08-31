استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من تعنت قسم شرطة السيدة زينب فى تنفيذ الاحكام

السيداللواء وزير الداخليه

بعد التحيه

استغيث بسيادتكم من المسؤلين عن تنفيذ الاحكام الجنائيه بقسم شرطه السيده زينب من ضباط مباحث وامناء لعدم تنفيذ الاحكام الحضوريه بحق كل من عمر محمد جمعه محمود وسيد محمد جمعه محمود بالاحكام اربام 3687لسنه2021جنح السيده حصر حبس3396لسنه2021 جلسه7/7

و3688لسنه2021جنح جلسه 7/7 السيده حصر حبس3395لسنة2021

و 4834لسنة2021جنح السيده جلسه 11/7حصر حبس 3474لسنه2021 وحيث انهم اصحاب ومديرو مطعم حجاج بالعقار 4ش ابن يزيد ارض يعقوب السيده زينب وهم متواجدون بالمكان طوال اليوم

ولقد لجأنا بالشكوى مرارا الى مسؤلى المباحث الا ان هناك تقاعس كبير حيث انهم اعتادوا مؤاكله المتهمين والتعامل معهم من خلال ذلك المطعم وقد ذهبت مناشداتنا لهم ادراج الرياح