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الاجهزة الرقابية تكثف جهودها للكشف عن عصابة الكيف والاثار بعد ظهور علامات الثراء الفاحش علي اعضائها

تكثف الاجهزة الرقابية جهودها للكشف عن التشكيلات العصابية من مروجي الكيف بشبرا الخيمة والذين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش ويتردد انهم ابرموا اتفاق اجرامي بينهم للبحث عن الاثار والاتجار بها

التشكيلات العصابية المشار اليها جندت عدد من العاملين بالجهاز التنفيذي لخدمة اغراضهم وحماية مصالحهم مقابل تبادل المنافع والتي وصلت بالملايين .

كانت علامات الثراء الفاحش قد ظهرت علي عدد من  تجار الكيف بشكل غير طبيعي وبطريقة مثيرة بمنطقة الفرنوانى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والشرقاوية ومنطى  تؤكد ان الامر في غير موضعه وان هولاء ممن ظهرت عليهم علامات الثراء اتخذو من بعض الانشطة المشروعة غير المربحة والتي لا يمكنها تحقيق هذة الثروات المفرطة ستارا الاعمالهم المشبوهة في تجارة الكيف والاثار وان هولاء تسببوا في انتشار ظاهرة بيع السموم بشكل مثير وعجيب .

وقد بدأت بعض الاجهزة  الرقابية البحث عن اعضاء التشكيلات المشبوهة  ومن يعاونهم من الجهاز التنفيذي

 

وعلمت التايم المصرية أيضآ أن حصة فرد من عصابة الآثار  تبلغ سبعة مليون دولار

أى ما يعادل مائة وخمسه مليون جنيه مصري

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