الاجهزة الرقابية تكثف جهودها للكشف عن عصابة الكيف والاثار بعد ظهور علامات الثراء الفاحش علي اعضائها

تكثف الاجهزة الرقابية جهودها للكشف عن التشكيلات العصابية من مروجي الكيف بشبرا الخيمة والذين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش ويتردد انهم ابرموا اتفاق اجرامي بينهم للبحث عن الاثار والاتجار بها

