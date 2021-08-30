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استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من لاعب كرة شهير
استغاثة إلى معالي وزير الداخلية من لاعب كرة شهير
استغاثه لمعالي السيد اللواء وزير الداخليه
بعد التحيه
مقدمه لسيادتكم :رهام صفوت عبد الحميد
المقيمه :١٨شارع الجسر المتفرع من شارع الحريه المنيا
رقم قومي ٢٨٥٠٣١٥٢٤٠٠١٠٩
ضد
السيد /احمد عبد الغني محمد ماضي ٠٠لاعب كره قدم ومنتخب مصر سابقا ومدرب نادي جولدي حاليا ومحلل رياضي بالقنوات الرياضيه
المقيم /٣٣٩٧المقطم الحي التاني الهضبه
الوسطي قبل معمور المنصور الدور الرابع شقه ٨عماره هاني شفيق
عنوان العمل /٢٠شارع الفلوجه العجوزه الجيزه امام مستشفي الشرطه بالعجوزه
رقم قومي ٢٨١١٢٠١٢٤٠٠١٧
حرصا منا علي ماتعودنا من سيادتكم في تحقيق العدل ونصره المظلوم واعلاء كلمه الحق والحفاظ علي ارواح الاشخاص والثوابت القانونيه للمجتمع
اتقدم لسادتكم وكلي امال في انصافي في اخد حقي الضائع وانتم اهل التنفيذ والحمايه لكل مواطن مصري فانا لدي احكام حبر علي ورق لا استطيع تنفيذهاورغم ذلك يقوم بتهديدي بالقتل والتشهير بي فانا صاحبه الحق
فقدصدر لي مجموعه احكام ارقامها كالتالي
١-الحكم رقم ٦٧٥٠لسنه ٢٠١٧جنح بندر المنيا والقاضي بحبسه سته اشهر
٢-الحكم رقم ٩٤لسنه ٢٠١٧اسره بندر المنيا والقاضي بحبسه شهر نظير امتناعه عن سداد متجمد نفقه بمبلغ ١٦٢٢٠٠ج
٣-الحكم رقم ٢٤٣لسنه ٢٠١٧اسره بندر المنيا والقاضي بحبسه شهر نظير امتناعه عن سداد متجمدنفقه بمبلغ ١٢٧٥٠٠ج
وقد توجهت اكتر من مره لتنفيذ تلك الاحكام في قسم شرطه المقطم وللاسف لا استطيع تنفيذها لوجود وساطه ومحسوبيه له وشهرته تحميه
وفوق القانون فدائما مايتهرب من تنفيذ تلك الاحكام وبرغم من صدر ضده الاحكام شخصيه عامه ودائم الظهور في الاعلام وبالبرامج الرياضيه ومعلوم للجميع وبالرغم ان عنوانه معلوم ومقيم به بصفه مستمره لم يتم تنفيذ واتخاذ اجراء قانوني ضد طليقي حتي الان والاحكام موجوده بقسم شرطه المقطم وقد تقدمت لسيادتكم بهذا الطلب للاغاثتي بصفتكم مطبقي عداله السماء علي الارض وبناء علي التقصير الواقع من جهه تنفيذ الاحكام قسم المقطم