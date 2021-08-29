محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد ” أسامة جريو ” بدار السلام
سوهاج : عبدة شحاتة
أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند ” أسامة جريو علي” من أبناء سوهاج، والذي استشهد بشمال سيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام.
رافق المحافظ خلال تأدية واجب العزاء السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعقيد أسامة أبو علم نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، وعبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام.
وقدم محافظ سوهاج خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، متمنياً من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز .