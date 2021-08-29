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فن ادارة الذات وعلاقتة بالقيادة الادارية الرشيدة .يناقشها مؤتمر دولي بالقاهرة سبتمبر المقبل

فن ادارة الذات وعلاقتة بالقيادة الادارية الرشيدة .يناقشها مؤتمر دولي بالقاهرة سبتمبر المقبل

كتب : ماهر بدر

تعقد الاكاديمية العربية للعلوم الامنية برئاسة الاستاذة الدكتورة نهلة امين رئيس مجلس ادارة الاكاديمية والمعالج النفسي بمستشفيات الشرطة مؤتمرها السنوي الدولي الخامس في منتصف سبتمبر المقبل بالقاهرة
صرح بذالك المستشار الاعلامي للاكاديمية احمد حبيب مشيرا الي ان المؤتمر سيناقش عددا من الابحاث المتعلقة بالعلوم الامنية في الوطن العربي وايضا القاء الضوء علي القيادة الادارية وادارة الذات التي تكون داخل الشخص نفسة

والجدير بالذكر ان الاكاديمية العربية للعلوم الامنية معتمدة من الهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للتنظيم والادارة ودورها محوريا حيث تعقد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة والمعدة خصيصا للارتقاء بالكوادر المحلية والعربية بالمجالات القيادية والادارية والامنية المختلفة

واضاف حبيب ان الاكاديمية تعمل علي تنمية القدرات والمهارات الذهنية والعقلية وتوسيع دائرة المعرفة لرفع الكفاءة العلمية والعمليةبفنيات المنهج العلمي المتطور وان الاكاديمية تساهم بفكرها الاستراتيجي في دعم الامن المحلي والعربي من خلال البرامج التدريبية اللازمة وتنمية الفكر الاستراتيجي والمستقبلي لدي المتدربين وتزويدهم بمهارة اعداد ما يلزم لتطوير الذات وتطوير الفكر وتنمية مهارة الاشراف والتنفيذ

ومن جانبه كشف الاستاذ الدكتور اشرف النحاس استاذ العلوم الادارية بجامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو المكتب الاستشاري لوزراء الداخلية سابقا ان بناء انسان قادر علي مواجهة المتغيرات والمستجدات السريعة في الحياة التي تحدث حولة يتطلب تدريب وتقنيات ودراسات متقدمة وتلائم هذه العصور وهذا ما تسعي الية الاكاديمية لاعداد كوادر قيادية ناجحة بواسطة برامج تدريبة واساتذة ذات فكر وثقافة عالية واستراتيجية متميزة وكفاءة علمية عالية

واكد الاستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي استاذ علم النفس بجامعة عين شمس ان علم النفس والاجتماع يلعب دورا بارزا ومحوريا واساسيا في بناء انسان مزود بالعلوم الامنية والادارية والقيادية حتي تكون لة القدرة على القيادة الادارية الرشيدة والناجحة بجدارة وهذا هو دور الاكاديمية

واوضحت الاستاذة الدكتورة نهلة امين رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الامنية ان المؤتمر يناقش 6 محاور اساسية وهي :

1- مستويات القيادة الخمسة
2- الخطوات العشر لتطوير القيادة
3- انماط الشخصية القيادية
4- دور التنظيم الذاتي للفرد في مدي فاعلية القيادة
5- دور ادارة الوقت والضغوط في مدي فاعلية واسلوب القيادة
6- مدي فاعلية القيادة وعلاقتها بكل من الثقة بالنفس والدافعية الذاتية للرؤساء والمرؤسين

واشارت الي ان علم النفس لة دورا رئيسيا في بناء الانسان داخليا
واشارت امين ان المؤتمر الخامس يشارك في فعالياتة عدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بذات الصلة بالاضافة الي العديد من الشخصيات العامة ورجال الدولة والصحفيين والإعلاميين

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