سقوط عصابة الثمانية بالشرقية

الشرقية..التايم المصرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شقيقين “بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما”) وما قرره المصاب أنه أثناء قيامه وشقيقه المتوفـى برى أرضهما الزراعية بذات الناحية فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مما أدى لوفاة شقيقه ولم يعلل سبباً لذلك.

بإجراء التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”- جميعهم مقيمون بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وتبين إصابة أحدهم بجرح بالجبهة أعلى العين اليمنى وكدمة أسفل الظهر.

. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المصاب وآخر من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز .. لسرقة بعض الثمار إلا أن مالك الأرض إستعان بجاره وقاما بالتعدى عليهما بالضرب بعصا محدثين إصابته المشار إليها، فقاما بالتوجه لمحل إقامتهما والإستعانة بباقى المتهمين للإنتقام منهما وتوجهوا لمحل الواقعة وبحوزتهم (3 عصا “شوم” – 3 سلاح أبيض “سنجة”) فشاهدوا المجنى عليهما نائمان فظنوا أنهما المقصودان وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الثانى ولاذوا بالهرب، بمواجهة باقى المتهمين بأقوالهما أيدوا ذلك وأضاف أحدهم بتعديه على المجنى عليهما بإستخدام قطعة حجرية “تم العثور عليها بمكان الواقعة” أرشدوا عن الأدوات المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.