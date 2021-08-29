برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة بآداب سوهاج يختتم فعاليات المستوي الرابع.
سوهاج : عبدة شحاتة
شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المستوي الرابع من دورات لغة الإشارة للفئات الخاصة “الدفعة الثانية”، والتى نظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور الدكتور طارق ذكي منسق البرنامج، والدكتور عنبر محمود مدير المركز.
وفى بداية كلمته قدم الدكتور مصطفي عبد الخالق، خالص شكره لجميع القائمين على إعداد برنامج الإشارة للفئات الخاصة، معرباً عن اعجابه بالمهارات التدريبية التى اتقنها المتدربين، واجادتهم للغة الإشارة بشكل مميز، مشيراً إلى أن البرنامج يلبي إحتياجات سوق العمل من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الفئات الخاصة، لخدمة الصم وضعاف السمع بمختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، وذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الفئات الخاصة أكاديمياً وثقافياً وإجتماعياََ ومهنياََ.
وقال الدكتور طارق ذكي، أن الجامعة تحرص بصورة مستمرة على تأهيل المتدربين لإتقان لغة الإشارة للتعامل بمهنية مع الصم وضعاف السمع فى مختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، موضحاً أن تعلم لغة الإشارة يولد الرغبة فى التواصل الإجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين، والتي يكمن أهميتها فى كونها وسيلة للتنفس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم .
وأوضح الدكتور عنبر محمود، أنه شارك بالدورة ٢٥ متدرب موزعين على مجموعتين صباحية ومسائية، وحاضر بها أماني محمد بخيت مدربة ومترجمة لغة الإشارة بالمحافظة، مضيفا أنه تم تقديم البرنامج في أربعة مستويات بإجمالي 40 ساعة من التدريب المباشر، بالإضافة إلى مواد وفيديوهات تعليمية يتم مشاركتها مع المتدربين كما يجرى تقييم المشاركين ببداية ونهاية كل مستوى، لافتاً إلى أنه تم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة لإجتيازهم الدورة بنجاح .
والجدير بالذكر أن المتدربين حرصوا على تقديم رسالة شكر وتقدير للدكتور مصطفى عبد الخالق على دعمه لهم متمنين له دوام الصحة، حيث وجهوا له رسالة ترحيب بلغة الإشارة.