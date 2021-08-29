السكرتير العام يتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء بمركز منوف

تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية

السكرتير العام يتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء بمركز منوف

تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية لملف التصالح فى مخالفات البناء بنطاق المحافظة وتذليل المعوقات لسرعة إنهاء أعمال الملف ، قام اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، يرافقه الاستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة أعمال لجان التصالح وذلك للإطمئنان على انضباط سير عمل اللجان المختصة لإنجاز المهام المطلوبة فى أسرع وقت .

♠️حيث تابع السكرتير العام ملفات التصالح بالوحدة المحلية بقرية الحامول موجها التفتيش والمتابعة بالمحافظة وبالتنسيق مع مسئول ملف التصالح بالوحدة المحلية بفحص كافة الملفات ومدى مطابقتها على الطبيعة وأعداد تقرير بنتيجة الفحص لاتخاذ اللازم مؤكدا على سرعة أنجاز الأعمال وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء ،

كما تفقد السكرتير العام أحد المواقع التي تم التصالح عليها بكفر شبرا بلوله للتأكد من مطابقتها للمساحة الموجودة بالملف حفاظا على الصالح العام .

♠️وخلال جولته تابع السكرتير العام أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق ترعة السرساويه بمدينة منوف بطول 750 متر وبنسبة تنفيذ 55% وكذا تفقد أعمال تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بشارع جادو والشوارع الجانبية ،فيما تفقد حديقة تحيا مصر وأبدى أعجابه بمستوى جودة الأعمال والتصميم والتنفيذ مشدداً على سرعة نهو الأعمال لافتتاحها للمواطنين.

♠️وفى نهاية جولته عقد السكرتير العام اجتماعا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبحضور رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية مؤكداً على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات وسرعة الأنتهاء من ملف التصالح وكذا أعمال التطوير لأنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت للأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .