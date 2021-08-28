وكيل وزارة التموين بسوهاج : تزويد السيارات بالغاز الطبيعى بطهطا وقراه

وكيل وزارة التموين بسوهاج : تزويد السيارات بالغاز الطبيعى بطهطا وقراها.
سوهاج : عبدة شحاتة
برئاسة المدير العام فريدة سلام وبحضور السيد وكيل وزارة التموين بسوهاج ومسؤولى التموين والغاز الطبيعى
اجتماع بشأن الإجراءات الخاصة بإنشاء مبنى إدارة تموين طهطا وإجراءات توصيل خدمة الغاز الطبيعى لعدد 5 محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعى بطهطا وقراها
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على تنفيذ المشروعات وخدمة المواطنين فى كل مكان
عقدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمكتبها اليوم إجتماعا لمناقشة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء مبنى إدارة تموين طهطا وتم معاينة الموقع الذى تم تخصيصه بجوار التأمين الصحى بمساكن ترعة الحرافشة
كما تم مناقشة الإنتهاء من إجراءات توصيل الغاز الطبيعى للسيارات بعدد 5 محطات ( محطة شل بجوار موقف سوهاج طهطا ومحطة الكشكى بطريق الحريدية ومحطة بنى حرب ومحطة عبدالاخر بطريق اسيوط سوهاج ومحطة عبد الآخر بجوار الكوبرى العلوى بساحل طهطا
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات والعمل على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان
وكان الاجتماع برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبحضور السيد الأستاذ محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج والأستاذ السيد حامد مدير إدارة تموين طهطا والمهندس يوسف شعبان مدير منطقة شمال سوهاج للغاز الطبيعى والمهندس محمد عبدالعاطى مسؤول الشبكات والمهندس أمير النجار ومحمد صلاح استشارى الإنتاج الحربى وعدد من