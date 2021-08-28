ننشر التفاصيل الكاملة للقبض على مسؤل محطة وقود

خاص.التايم المصرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محطة وقود “كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل”) لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة بنزين 80 وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحطة على كمية من البنزين أمكن حصرها والتى بلغت (21,000 لتر بنزين 80 أوكتين).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانوني