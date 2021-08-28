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من بينها سوهاج : الانتهاء من تبطين 2348 كيلو متر من الترع في 20 محافظة.

من بينها سوهاج : الانتهاء من تبطين 2348 كيلو متر من الترع في 20 محافظة.

سوهاج : عبدة شحاتة

انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2348 كيلو متر فى 20 محافظة من محافظات الجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع.

وأوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لشئون المياه، أنه جارى العمل فى تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلومتر حتى تاريخه.

أضاف السعدى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .

وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

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