كأس المناطق : منتخب القليوبيه يتخطى الغربيه بهدف لسعد عبدالله ويصل لدور الثمانيه
كتب -مسعد مجاهد
نجح منتخب القليوبيه بقيادة سعيد مدبولى وإبراهيم هيكل ومحمد شعراوى ومحد خطاب فى تخطى مرحلة دور ال16 بالفوز المستحق على فريق منتخب الغربيه بقيادة أكرم عبدالمجيد، بهدف دون رد فى المباراه التى جمعتهما اليوم على ملعب العبور .
حقق منتخب القليوبيه فوزا غالى وثمين على أبناء الغربيه بهدف سجله اللاعب سعد عبدالله فى بدايه الشوط الأول ،ليواصل أبناء القليوبيه انتصارهم فهو الفوز الثانى على التوالى حيث فاز أبناء القليوبيه فى للمباراه الأولى على منتخب الجيزه بثلاثية نظيفه، حيث شهدت المباراه أخطاء تحكيميه فادحه على مدار شوطين المباراه .
مثل فريق منتخب القليوبيه:
محمد سمير فى حراسة المرمى، ابراهيم عبدالحليم،محمد جمال،سعد عبدالله، فادى محسن ، معتز عبدالنبى ، هشام بكر ،محمود الصغير،ابراهيم محمد، بدوى سعيد
أحمد سابق ، عبدالخالق عواد، محمد فهمى حماصه .
أشاد سيد المأمور مدرب حراس منتخب القليوبيه بآداء الحارس محمد سمير طوال ال90 دقيقه وأكد أنه قد تدخل وافسد أكثر من هجمه واعده للخصم ،ويستحق لقب نجم اللقاء وعلينا الاستعداد الجيد للمباراه القادمه فى دور الثمانيه لنفس المسابقه .
أدار اللقاء تحكيميا منطقة الجيزه
محمد عبدالعزيز. حكم ساحه
شريف محمد. مساعد اول
وجيه الصرفي مساعد ثان
حضر لقاء اليوم مجلس إدارة منطقة القليوبيه مثلا فى الدكتور وحيد خلوى رئيس المنطقة والكابتن محمد طه نائب رئيس مجلس الاداره والكابتن أشرف حامد رئيس لجنة مسابقات القسم الرابع