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حملات مستمرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ

حملات مستمرة لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ

بتوجيهات السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
إستمرار الحملات المكثفة لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بنطاق حى المناخ
حيث قامت الحملة بالمرور بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات
كما تم إزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة المقامة بنهر الطريق
وتم المرور بإمتداد شارع ٢٣ ديسمبر وبإمتداد النصر وبإمتداد شارع الأمين

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة الشوارع بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بمشاركة م. سكرتيرة حى المناخ والقيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى

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