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العقل السليم في الجسم السليم : فريدة سلام تكرم فريق “الكونغ فو ” بطهطا.

العقل السليم في الجسم السليم : فريدة سلام تكرم فريق “الكونغ فو ” بطهطا.

سوهاج : عبدة شحاتة

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتشجيعا لابنائنا على ممارسة الرياضة

وتحت رعاية المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبأحد المنتزهات التابعة للوحدة
إستقبلت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.
مجموعة من الأطفال من فريق ( الكونغ فو)
يؤدون بعض العروض الرياضية وقامت بتكريم وتقديم الورود والميداليات التذكاريةلهم كما تؤكد “سلام” على أهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة مع توفير كافة التسهيلات والدعم .

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