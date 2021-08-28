إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات غدًا

سوهاج : عبدة شحاتة

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، أنه ستعلن النتائج لطلاب المرحلة الأولى عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق بحيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح للكلية .

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غد الأحد في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة عدد من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وعلى جانب آخر ، كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر بعض نتائج الشهادات الأجنبية، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.