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زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان

زعيم المعارضة التركية: الشعب لا يستطيع تحمل ترف أردوغان

انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وقال له إن “الأمة التركية لا تستطيع مواكبة الترف الذي تعيش فيه”.

وأضاف زعيم حزب “الشعب الجمهوري”: “أردوغان يقول إن تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء”.

وقال: “نرى جميعا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان”.

وتابع: “الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان”، داعيا الله “أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم أوصلوا تركيا إلى حافة المنحدر”.

Kemal Kılıçdaroğlu
@kilicdarogluk

٢٦ أغسطس ٢٠٢١

Erdoğan “Türkiye yeni bir şahlanış içinde” demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur!

Kemal Kılıçdaroğlu
@kilicdarogluk
Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!
١٢:٤٧ م · ٢٦ أغسطس ٢٠٢١

وكالات

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