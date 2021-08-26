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رئيس حى غرب شبرا الخيمة يحذر من البناء المخالف

رئيس حى غرب شبرا الخيمة يحذر من البناء المخالف

 

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه بالتصدي لحالات البناء المخالف بكل قوة وحسم بالمرور الميداني للسادة نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات اليوم بشارع أحمد عرابي

عند منشية عبد المنعم رياض تبين قيام أحد المواطنين بالشروع في شد اخشاب سقف الدور الثاني علوي علي الفور تم فك الأخشاب والتحفظ علي المقاول وصاحب العقار وتسليمهم الي قسم أول شبرا الخيمه لعرضهم علي النيابة العسكرية وأيضاً وجود حالة ثانية بمنطقة منطي بناء حول الأعمدة تم الإزالة فورية وضبط صاحب العقار وتسليمهم الي مركز شرطة قليوب لعرضه على النيابة العسكرية

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