بالصور حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على محلات المجمدات والمطاعم
شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء سامي علام رئيس الحي يرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي والطب البيطري والصحة والتموين والمتابعة الميدانية حملة علي الأسواق ومحلات التجارية وثلاجات المجمدات والمطاعم ومحلات الكشري بنطاق حي غرب شبرا الخيمه وتم تحرير 25محضر سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وكذا تحرير51محضر صحة وبيئة لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة