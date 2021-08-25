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وكيل الأزهر يبحث الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد

وكيل الأزهر يبحث الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد

متابعة : عبده شحاتة


مع رئيس القطاع وأعضاء المكتب الفني”

في جولته التفقدية لقطاع المعاهد الأزهرية اجتمع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بالسادة أعضاء المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في حضور فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعه داود رئيس القطاع .
وأكد فضيلته خلال هذا الاجتماع على ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد والعمل على تطوير العملية التعليمية، بما يحقق مقصودها الأمثل وأكد على حتمية النهوض بالتعليم الأزهري قبل الجامعي مواكبة للتحديات المعاصرة في كافة المجالات، وكذلك الاهتمام بالمعلم بصفته الركيزة الأساس لنجاح العملية التعليمية.

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