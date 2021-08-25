محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بشارع مصنع الغزل بشبين الكوم

قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجوله ميدانية ليلية بشبين الكوم وذلك لمتابعة أعمال التطوير التى تتم على أرض الواقع للوقوف على الموقف التنفيذى وتذليل كافة العقبات التى تواجه التنفيذ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، يأتى هذا فى إطار جهود محافظة المنوفية برفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية والأستاذ سمير عتريس رئيس حى غرب شبين الكوم .

حيث تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل بشبين الكوم ، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بالشارع وتركيب البلدورات والانترلوك وبلاعات الأمطار وجارى الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة ، ووجه المحافظ رئيس حى غرب بتكثيف الأعمال للإنتهاء منها فى أقرب وقت ممكن مع مراعاة الميول بالشارع لتحقيق معدلات الأمان والسلامة بالطرق ، مؤكدا على أن أعمال التطوير التى تتم بالشارع تساهم فى إضفاء مظهر حضارى بالعاصمة .