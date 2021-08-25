” فريدة سلام ” توصيل خطوط مياه وصرف صحى للمنطقة الصناعية غرب طهطا.
سوهاج : عبدة شحاتة
فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على استكمال كافة المرافق بالمنطقة الصناعية
عقدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إجتماعا لمناقشة إستكمال توصيل خط المياة الرئيسى من النيل إلى المنطقة الصناعية وكذلك توصيل الصرف الصحى من المنطقة الصناعية الى أم دومة
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون بين الجهات المعنية وإزالة أى معوقات لسير خطوط المياه والصرف الصحى
وتم الاجتماع برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ومسؤولى المياة والصرف الصحى والكهرباء والرى والشركات المنفذة