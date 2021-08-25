عاجلمحافظات

” فريدة سلام ” توصيل خطوط مياه وصرف صحى للمنطقة الصناعية غرب طهطا.

” فريدة سلام ” توصيل خطوط مياه وصرف صحى للمنطقة الصناعية غرب طهطا.

سوهاج : عبدة شحاتة

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وحرصا على استكمال كافة المرافق بالمنطقة الصناعية
عقدت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إجتماعا لمناقشة إستكمال توصيل خط المياة الرئيسى من النيل إلى المنطقة الصناعية وكذلك توصيل الصرف الصحى من المنطقة الصناعية الى أم دومة
وأكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون بين الجهات المعنية وإزالة أى معوقات لسير خطوط المياه والصرف الصحى
وتم الاجتماع برئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ومسؤولى المياة والصرف الصحى والكهرباء والرى والشركات المنفذة

Post Views: 32
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of CNN: قطر ساعدت في ترتيب لقاء بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأحد زعماء طالبان

CNN: قطر ساعدت في ترتيب لقاء بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأحد زعماء طالبان

منذ 5 ساعات
Photo of بعد قطر.. فريق نسائي أفغاني يهرب من طالبان إلى بلاد بعيدة

بعد قطر.. فريق نسائي أفغاني يهرب من طالبان إلى بلاد بعيدة

منذ 5 ساعات
Photo of عاجل السعودية تكشف موقفها من طالبان

عاجل السعودية تكشف موقفها من طالبان

منذ 5 ساعات
Photo of جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية ضمن مشروع تعزيز الدخل الريفي

جامعة سوهاج تنظم دورات تدريبية ضمن مشروع تعزيز الدخل الريفي

منذ 5 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!