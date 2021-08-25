عاجل ننشر تفاصيل جديدة حول عودة المصريين إلى السعودية

اكد مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري، عن عن نشر تفاصيل جديدة حول السماح بعودة المصريين ومواطني بعض الدول إلى السعودية.

وكشف المصدر أن السعودية رفعت تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، لافتا إلى أن هذا القرار مؤشر قوي على قرب موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.

وأكد المصدر أن هذا القرار يعني السماح للعمالة المصرية بالسعودية التي تحصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة ثم سافرت لمصر لقضاء إجازتها بالعودة للمملكة مباشرة دون السفر لإحدى الدول كترانزيت لقضاء فترة اسبوعين الحجر الصحي، وفقا للقرارات السعودية مشيرا إلى أنه يجرى إبلاغ شركات الطيران المصرية العاملة بين مصر والسعودية بهذا القرار للسماح للعاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالسعودية من السفر من مصر للمملكة مباشرة شريطة وجود شهادة بحوزته معتمدة من وزارة الصحة السعودية بنظام الـ«qr code» المعتمد عالميا.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يمثل بشرى سارة للعمالة المصرية التي عادت لمصر خلال الشهور الماضية، بعد حصولها على جرعتي التطعيم بالمملكة، إذ أنهى حالة الحيرة التي كانت تسيطر عليهم حول كيفية عودتهم إلى السعودية مجددًا وفي أي دولة سيقضون فترة الأسبوعين الحجر الصحي قبل السفر للمملكة.