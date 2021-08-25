حبيبة أسامة محمد تشارك في مسلسل «توتر عالي» بطولة قصي خولي صور
كتب: أحمد زينهم
تشارك الفنانة حبيبة أسامة محمد في مسلسل “توتر عالي”، الذي يخرجه السوري أسامة عبيد الناصر، ومن إنتاج مجموعة الصباح للمنتج صادق الصباح.
تدور أحداث مسلسل “توتر عالي”، في إطار من التشويق والأكشن، حيث يمتد العمل على اثنتي عشرة حلقة، ومن المقرر عرضه عبر منصة “شاهد VIP” الإلكترونية.
ويشارك في بطولة العمل النجم السوري قصي خولي، وإلى جانبه عدد من النجوم منهم ريتا حايك، جنيد زين الدين، بيير داغر، ريم نصر الدين، علي سكر، سارة أبي كنعان، وغيرهم.
جدير بالذكر أن حبيبة أسامة محمد شاركت في المسلسل التلفزيوني “يا ريت”، من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف كلوديا مرشليان، وبطولة كل من ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، مكسيم خليل، باميلا الكيك، هاني عادل، منى واصف، جوزيف بو نصار.