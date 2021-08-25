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بالصور .. قطع المياه بالمنشاة بسبب انفجار ماسورة بشارع الجيش

بالصور .. قطع المياه بالمنشاة بسبب انفجار ماسورة بشارع الجيش

سوهاج : عبدة شحاتة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف بسوهاج والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة الجهود لإصلاح كسر بخط مياه رئيسي بشارع الجيش، بمدينة المنشأة، بعد أن تسبب في قطع المياه عن مناطق عديدة بمدينة المنشاة، كما تسبب في عرقلة حركة المرور نتيجة لتجمع المياه بالشارع.

وأوضح ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، أن الانفجار حدث نتيجة كسر في الماسورة الرئيسية بشارع الجيش وتركزت بشارع الحرية قبلي، ما تسبب في إحداث عرقلة لحركة المرور.

كما تسبب انفجار الماسورة في قطع مياه الشرب عن المنازل بالمنطقة، لحين إصلاح العطل وشفط المياه من الشوارع التي تأثرت بالواقعة.

تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرفي الصحي، وتم الدفع بـ3 سيارات لشفط المياه الناتجة عن الانفجار، وجارٍ العمل على إصلاح ماسورة المياه.

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