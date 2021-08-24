كلية اللغات والترجمة فى جامعة بدر تفتح باب التسجيل للدراسات العليا.. تعرف على الشروط
كتب : ماهر بدر
اعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة، أنه تم فتح “برنامج الماجستير” فى اللغات والترجمة المعادل لـ”ماجستير الألسن والآداب” بكلية اللغات والترجمة فى التخصصات التالية: “الآداب، اللغويات، الترجمة”، وفى أقسام اللغات: “الإنجليزية، الصينية، الإيطالية، الألمانية، والإسبانية”، برعاية الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والعلاقات الدولية.
أضاف عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة، أن مدة الدراسة تستمر فى درجة الماجستير (3) فصول دراسية إلى جانب تحضير رسالة علمية.. كاشفاً عن أنه للحصول على درجة الماجستير فى اللغات والترجمة يجب اجتياز المراحل التالية:
1- 36 ساعة معتمدة للحصول على ماجستير اللغات والترجمة.
2- 21 ساعة معتمدة مقررات أساسية.
3- 9 ساعات معتمدة مقررات اختيارية.
4- 6 ساعات معتمدة رسالة علمية.
فى ذات السياق، أشارت الدكتورة نهاد منصور، وكيل الكلية للدراسات العليا، إلى أنه يجب توافر الشروط الآتية فى الطالب المتقدم وهى:
1- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة ليسانس اللغات والترجمة المعادل لليسانس الألسن أو الآداب بتقدير عام لا يقل عن “C”، أو ما يعادله من التقديرات الأخرى “جيد”.
2- يُقبل الطلاب الوافدون الحاصلون على درجة ليسانس اللغات والترجمة المعادل لليسانس الألسن أو الآداب بتقدير”C”، أو ما يعادله من التقديرات الأخرى “جيد” ومعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
3- يجب أن يجتاز المتقدم امتحان “اللغة الإنجليزية”؛ أو امتحان اللغات التخصصية الأخرى التى تعقده وحدة التعليم المستمر فى الكلية، ويحدد كل قسم نسب النجاح المقررة لامتحان اللغة بعد موافقة مجلس الكلية.
4- يجب أن يجتاز الطالب بنجاح امتحانات القبول التحريرية والشفوية، ويحق للطالب إجراء امتحان القبول الشفوى بعد اجتيازه للامتحان التحريرى، ويتضمن الامتحان التحريرى من امتحان مادة التخصص وامتحان مادة المقال فى اللغة العربية.