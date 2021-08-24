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رئيس معمار الأشراف : الاقتصاد المصرى يتربع علي رأس الدول الجاذبة للاستثمار
رئيس معمار الأشراف : الاقتصاد المصرى يتربع علي رأس الدول الجاذبة للاستثمار
كتب : ماهر بدر
مهندس أحمد مسعود: لهذة الأسباب المستثمرين الأجانب يسعون للحصول علي فرصة للاستثمار داخل مصر
أكد المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الإشراف للاستثمار العقارى، أن الاقتصاد المصري يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كافة التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا الي ان التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا في إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر التحول إلى اقتصاد مستقر وديمقراطي وعصري، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادي العالمي.
وأوضح ان هناك عده أسباب لأى مستثمر داخليا وخارجيا لأن يستثمر فى مصر، ولعل تلك الأسباب قد تمثل ميزات نسبية، وفرصا استثماريه لأي مستثمر وهي:
أولا: توافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة الآن بالسوق المصرى:
وتعتبر القوى العاملة فى مصر والمقدرة بحوالى 28 مليون عامل الأكبر فى المنطقة على مدى عقود، وهو ما أعطى لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمي الرئيسي للعمال المتعلمين المهرة، وذلك في إطار ارتفاع الطلب المحلي على العمالة الماهرة، وزيادة عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل أكبر، ولذلك تقوم الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية والحالية على تدريب العمال على برنامج وطني جديد للتدريب الصناعي، وذلك بجامعات عالمية تكميلية ومدارس فنية، ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل حوالي 500000 فرصة عمل جديدة فى مجال التصنيع.
كما يحصل حوالي 300000 مصرى على شهادات جامعية، منهم 20000 مهندس متدرب و15000 حصلوا على درجات علمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا.