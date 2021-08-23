محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمشروعات المبادرة بقرى مركز دار السلام.

سوهاج : عبدة شحاتة

ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة”

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة بمركز دار السلام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات، ومتابعة تطور الأعمال، بحضور عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ومشرفي المشروع من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مدرسة “الشيخ جاهين” للتعليم الأساسي بعد انتهاء الأعمال بها، والمقامة على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه؛ وتضم 11 فصل دراسي، بالإضافة إلى فصل مخصص لذوي الهمم؛ لخدمة أبناء قرية الشيخ جاهين والقرى المجاورة، ثم تفقد المحافظ أعمال إنشاء “مجمع خدمات أولاد يحيى” على مساحة 650 متر مربع، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 44%، ويشمل ” مكتب تموين، ووحدة محلية، ومركز تكنولوجي، ومكتب للشهر العقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد ” .

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بنجوع مازن، على مساحة 32 فدان، بطاقة حالية 60 ألف م3/يوم، وبطاقة مستقبلية 90 ألف م3/يوم، لخدمة 450 ألف نسمة، بعدد 15 قرية وتابع وهي ” أولاد يحيي بحري، أولاد الشيخ، أولاد يحيى قبلي، الحاجر بأولاد يحيي، نجوع مازن شرق، مزاتة شرق، الخيام، أولاد خلف، النغاميش، نقنق، أولاد سالم بحري، النصيرات، العقارية، أولاد سالم قبلي، البلابيش بحري” .

وتفقد المحافظ أيضا أعمال مشروع الصرف الصحي لدار السلام، بتكلفة 170 مليون جنيه، حيث يخدم 120 ألف نسمة بمدينة دار السلام، وقرى ” نجوع مازن، وأولاد يحيي الحاجر، وأولاد يحيي بحري، وأولاد يحيي قبلي، وقرية مزاتة شرق”، ويشمل المشروع أعمال شبكات الانحدار وإنشاء 8 محطات رفع، بالإضافة إلى خطوط الطرد، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية يونيو العام القادم .

شملت جولة المحافظة بدار السلام تفقد مكتب بريد عرب العطيات، حيث تم الانتهاء من تطويره ضمن 17 مكتب بريد تم تطويرها على مستوى المركز، وتابع المحافظ تقديم الخدمات البريدية المختلفة للمواطنين بالمكتب، واطمأن على انتظام سير العمل، وتوافر كافة الخدمات اللازمة، وتلبية احتياجات المواطنين .

ثم تفقد ” الفقي ” أعمال تطوير مدرسة عرب العطيات بتكلفة مليون و170 ألف جنيه، بعدد 29 فصل دراسي، لخدمة 1150 طالب وطالبة، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نجع الفحار المستجدة للتعليم الأساسي، بتكلفة 900 ألف جنيه، بعدد 15 فصل دراسي، لخدمة 472 طالب وطالبة .

واختتم ” الفقي ” جولته بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية أولاد سالم بحري، حيث تفقد وحدة إطفاء أولاد سالم بحري بتكلفة 2 مليون و200 ألف جنيه، وتفقد كذلك أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد سالم، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 35%.

ووجه “الفقي” بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع، موجهين الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ الإقليم على ما تشهده المحافظة من مشروعات غير مسبوقة في مختلف المجالات.