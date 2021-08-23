جامعة سوهاج تشارك ببرنامج إعداد القادة العام لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بحلوان
سوهاج : عبدة شحاتة
شاركت جامعة سوهاج بفوج من معاوني أعضاء هيئة التدريس في فعاليات برنامج “إعداد القادة العام”، والذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال أن هذه البرامج التدريبية تسهم فى تنمية القدرات والمهارات والتعلم الدائم، لمعاونى أعضاء هيئة التدريس، من أجل إعداد جيل جديد من القيادات الشابة، ليساهموا فى تحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة .
وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبي يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أغسطس الجاري، ويتضمن عدد من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، والتى تساهم بشكل فعال فى تعلم العديد من الخبرات القيادية وتحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعارف.
وأضاف صبري محمود مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أن البرنامج التدريبي يضم عدد من ورش العمل والمحاضرات ومنها التخطيط الاستراتيجي لإدارة المؤسسات، ورشة تنفيذية لوضع الميثاق الأخلاقي لأعضاء هيئة التدريس، وأخرى عن الكاريزما، والقائد النبيل، وكيفية إعداد القائد المبدع، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المتنوعة .