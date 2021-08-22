محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان عرض اصطفاف معدات التدريب العملي المشترك
محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان عرض اصطفاف معدات التدريب العملي المشترك و معسكر الإيواء العاجل لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (81)
تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء عماد أحمد ذكى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء محمد حجازي مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ، موقع اصطفاف المعدات والمركبات الفنية المشاركة في فاعليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ” صقر 81 ” بكفر الشيخ إبراهيم بمركز ومدينة قويسنا، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف