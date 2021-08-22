محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان عرض اصطفاف معدات التدريب العملي المشترك

محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان عرض اصطفاف معدات التدريب العملي المشترك

محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يتفقدان عرض اصطفاف معدات التدريب العملي المشترك و معسكر الإيواء العاجل لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (81)

تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء عماد أحمد ذكى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري واللواء محمد حجازي مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ، موقع اصطفاف المعدات والمركبات الفنية المشاركة في فاعليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث ” صقر 81 ” بكفر الشيخ إبراهيم بمركز ومدينة قويسنا، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف

السكرتير العام المساعد والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري للمحافظة وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عرض اصطفاف المركبات والمعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بإجمالي (267) معدة تنوعت ما بين ( لوادر- حفار – سيارات إسعاف )ومعدات أخرى، وقد شارك في الاصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والري والصحة

والإسعاف والهلال الأحمر والتضامن الاجتماعي والإسعاف والكهرباء ووحدة التدخل السريع والمرور والحماية المدنية والتموين ، هذا وقد أشاد المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي بمدى جاهزية المحافظة بالمعدات والوسائل اللازمة للتعامل الفوري مع أية طوارئ أو أزمات قد تتعرض لها المحافظة.

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية وقائد الدفاع الشعبي والعسكري معسكر الإيواء العاجل بمركز شباب قويسنا والذى يضم عدد 74 خيمة وتشمل خيم لإقامة المضارين وخيم إدارية وخيام عزل واستقبال وخيمة لجمعية الهلال الأحمر وخيمة التأهيل النفسي والعيادة الطبية وعدد 2 خيمة للمستشفى الميداني وذلك واستضافة ( 200) فرد بواقع (50) أسرة فضلاً عن تأمين إحتياجات المعسكر بسيارات إسعاف وشرطة وسلع تموينية ومولد كهربى وأسطول التدخل الطبى الميدانى.

وخلال التفقد شهد محافظ المنوفية وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من العروض

بمعسكر الإيواء ومنها العرض الرياضي حيث تم تنفيذ تمارين رياضية صباحية لمساعدة الأفراد على تنفيذ المهام وكذا عرض التعليم الأولى وعرض مهارات فنون القتال للدفاع عن النفس ، فضلا عن عرض الكونغوفو والذى قام بتنفيذه فريق من البراعم الناشئين بمركز شباب قويسنا كما تم تقديم عرض فني من فريق المنوفية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنوفية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لمشروع التدريب المشترك لإدارة الأزمات والكوارث والذي يدعم خطة المحافظة في التخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث ووضع خطط مستقبلية للأزمات، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع صقل مهارات مسئولي الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وتقدير المواقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة .